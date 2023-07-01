رسميا.. إنتر يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي تورام

أعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقال النادي الإيطالي في بيان "ماركوس تورام ركض دائما بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات"، مضيفا أن "قصته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إنتر في أكتوبر 2020. عندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد إنتر".

ومن جهته، قال المهاجم الدولي (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على "إنستغرام"، إنه وقع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه سيتقاضى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وصاحب 13 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحا إلى الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لتورام بعد سوشو (2015-2017) وغانغان (2017-2019) الفرنسيين، وبوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2023).

وسيشكل تورام الذي تحول تدريجيا إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائيا هجوميا في إنتر إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربختشه التركي.

المصدر: وكالات