رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند بعد انتهاء عقديهما

أعلن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، عن رحيل الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو والهولندي دالي بليند عن الفريق هذا الصيف، بعد انتهاء عقديهما.

وجاء في بيان نشره بايرن ميونيخ على حسابه في شبكة "تويتر": "شكرا لجواو كانسيلو ودالي بليند على التزامهما ونتمنى لهما التوفيق في المستقبل".

Thank you for your efforts at #FCBayern, João Cancelo and Daley Blind 🔴⚪



Wishing you both all the best for the future! 👋 pic.twitter.com/EAnmNsoZ7C — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 30, 2023

وانضم كانسيلو (29 عاما) إلى صفوف الفريق البافاري في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من مانشستر سيتي.

وفي يناير الماضي أيضا، تعاقد بايرن مع بليند في صفقة انتقال حر قادما من أياكس.

وفاز الثنائي بالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، لكنهما لم يتمكنا من فرض نفسيهما في تشكيلة الفريق البافاري، حيث شارك كانسيلو في 17 مقابلة بالدوري الألماني، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وظهر بليند، في تشكيلة البافاري بالدوري أربع مرات فقط طوال الموسم المنصرم.

المصدر: RT