المصنفة أولى عالميا شفيونتيك تنسحب من نصف نهائي دورة هامبورغ

انسحبت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، من نصف نهائي دورة هامبورغ الألمانية اليوم الجمعة بسبب وعكة صحية قبل أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع للتنس.

وكان من المقرر أن تواجه شفيونتيك، الإيطالية لوتشا برونزيتي، بعد أن وصلت إلى نصف نهائي دورة على الملاعب العشبية للمرة الأولى في مسيرتها.

وكتبت شفيونتيك عبر حسابها على "تويتر" أنها "آسفة ولكن عليّ أن أنسحب من مباراتي اليوم. قضيت ليلة صعبة بسبب بعض الحمى وتسمم غذائي محتمل".

I'm so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I'm not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I'll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7 — Iga Świątek (@iga_swiatek) June 30, 2023

وتابعت حاملة لقب رولان غاروس بالقول "لست قادرة على اللعب اليوم وأنا بحاجة للاعتناء بنفسي. آمل أن أستعيد عافيتي قريبا، قبل بطولة ويمبلدون التي تنطلق الاثنين المقبل".

المصدر: وكالات