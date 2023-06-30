ليفربول يعلن عن مغادرة خامس لاعب لصفوفه هذا الصيف

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن مغادرة نجم جديد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ليفربول في بيان على موقعه، إنه وافق على انتقال لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو، إلى نادي لايبزيغ الألماني.

Fabio Carvalho has joined RB Leipzig on a season-long loan deal.



Good luck for the campaign ahead, Fabio 👊 — Liverpool FC (@LFC) June 30, 2023

وأوضح أن كارفاليو البالغ من العمر 20 عاما، سينتقل إلى لايبزيغ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة إلى غاية 30 يونيو 2024.

وأضاف النادي أن كارفاليو "سيواصل الآن تطوره ويكتسب المزيد من الخبرة في ألمانيا مع لايبزيغ".

ويعتبر كارفاليو خامس لاعب يتأكد رحيله عن ليفربول هذا الصيف، بعد الرباعي جيمس ميلنر، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، الذين انتهت عقودهم مع نهاية موسم 2022-2023.

ويذكر أن كارفاليو انضم إلى ليفربول في صيف 2022 قادما من فولهام الإنجليزي، حيث خاض مع "الريدز" 21 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم المنصرم وسجل ثلاثة أهداف.

المصدر:liverpoolfc.com