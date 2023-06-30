مدرب إنتر ميامي الجديد يحذر ميسي وبوسكيتس قبيل وصولهما للفريق

اعتبر مدرب نادي إنتر ميامي الأمريكي الجديد، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أن مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس لن يكونا في نزهة في ولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الألقاب.

وقال مارتينو الذي عين أمس الخميس، مدربا لإنتر ميامي في مؤتمر صحفي "غالبا ما يشار إلى الولايات المتحدة وميامي بأنهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، إنهما (ميسي وبوسكيتس) هنا من أجل المنافسة".

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وسبق لمارتينو أن أشرف على ميسي وبوسكيتس عندما تولى تدريب نادي برشلونة كما لعب الأول بإشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الأرجنتين أيضا.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بصفقة حرة قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من تلقيه عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي ومن اهتمام برشلونة فريقه السابق بالحصول على خدماته.

أما بوسكيتس، فقد وقع للفريق الأمريكي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

المصدر: وكالات