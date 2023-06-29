تاليسكا "يطعن" زميله رونالدو بسلاح نيمار

تسبب مهاجم نادي النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في إثارة الجدل بمقارنته بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسئل تاليسكا خلال مقابلة مع إذاعة برازيلية من قبل مقدم البرنامج، حول من يعتبر الأفضل بين رونالدو ونيمار، فجاء رده بالقول "لم أكن مثل الأشخاص الذين انبهروا بكريستيانو رونالدو (عندما انضم للنصر)، رغم أنني من عشاقه".

وأضاف قائلا "لم ألمسه أو أطلب منه التقاط الصور والفيديوهات التذكارية، لأنني لست منبهرا برؤيته، كما ذكرت، مثل بقية الفتيان".

وتابع أن "رونالدو ظاهرة عالمية بكل تأكيد، هذا شيء لا يمكن مناقشته على الإطلاق".

ويرى تاليسكا أن نيمار أفضل من رونالدو، حيث قال "أعتقد أن نيمار أفضل منه كلاعب كرة القدم، أما كريستيانو فهو الرياضي الأكثر تكاملا".

وأردف أن "هذه هي الحقيقة. نيمار يمتلك إمكانيات فنية مذهلة، فهو أفضل لاعب كرة قدم في البرازيل بكل تأكيد، ولا يمكن مقارنة أي لاعب به. فعلى سبيل المثال، فينيسيوس جونيور (لاعب ريال مدريد) لا يزال بعيدا".

وكشف نجم النصر عن فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد واصفا وكلاء اللاعبين بـ"رجال المافيا"، حيث قال "رفضت الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب وكيل أعمالي السابق، خورخي مينديش، الذي كان يريد الحصول على جزءا من أموالي، لذا رفضت توقيع العقود".

وتابع قائلا إن "مافيا وكلاء الأعمال تؤثر كذلك على الاختيارات في منتخب البرازيل، لكن كان ذلك في السابق. لقد صدمت من عدم اختياري ضمن قائمة المنتخب للمشاركة في كأس العالم 2018، وحينها اختاروا فريد".

وأتم تاليسكا حديثه قائلا "لن أتراجع عن تحقيق حلمي باللعب لمنتخب البرازيل".

المصدر: goal.com