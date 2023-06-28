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أرسنال يقترب من ضم رايس في صفقة تاريخية

الرياضة

أرسنال يقترب من ضم رايس في صفقة تاريخية
Legion-Media
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أرسنال على وشك التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس من ويستهام يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.

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وأضافت أنه بعد تقديم عرض أرسنال الثالث، الذي يتكون من 100 مليون جنيه إسترليني نقدا بالإضافة إلى مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، دخل المسؤولون من كلا الناديين في محادثات متقدمة اليوم الأربعاء بهدف تسوية التفاصيل الدقيقة لصفقة انتقال رايس.

وسيصبح رايس أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ عند إتمام الصفقة.

المصدر: ديلي ميل

 

 

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