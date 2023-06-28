رسميا.. الأهلي السعودي يضم ميندي من تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، يوم الأربعاء، انتقال حارس مرماه الدولي السنغالي إدوارد ميندي إلى الأهلي السعودي.

وقال تشيلسي في بيان: "رحل إدوارد ميندي عن النادي بعد ثلاثة مواسم معنا، وانتقل بشكل دائم إلى نادي الأهلي السعودي".

Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023

وأضاف: "سنتذكر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في ستامفورد بريدج بسبب الدور الرئيسي الذي لعبه في فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021. حيث استقبل هدفين فقط في 7 مباريات بالأدوار الإقصائية".

وقالت بعض التقارير إن تشيلسي سيحصل على نحو 17 مليون جنيه إسترليني رسوم بيع ميندي، فيما سيحصل الأخير على راتب سنوي قدره 12 مليون جنيه إسترليني و3 ملايين إضافات على مدار ثلاثة مواسم.

وكان ميندي فقد مكانه كحارس أساسي لتشيلسي في الموسم المنصرم لصالح الإسباني كيبا أريزابالاجا.

المصدر: وكالات