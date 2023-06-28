ماني يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن لكمته لزميله ساني

تحدث المهاجم السنغالي ساديو ماني للمرة الأولى عن شجاره مع زميله في نادي بايرن ميونخ ليروي ساني ووصف ما وقع بـ"المشكلة العابرة".

ووجه ماني، لكمة إلى وجه زميله في الفريق ساني، في غرفة تبديل الملابس، بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها النادي الألماني 0-3، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا، في أبريل الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" حينها، أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما.

وغرم ماني وقتها بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني كما عوقب بالإيقاف مباراة واحدة.

ويحرص السنغالي الدولي الآن على وضع الحادثة وراء ظهره بينما يستعد للموسم الثاني مع بايرن ميونخ.

وقال ماني في مقابلة مع وسائل إعلام سنغالية: "يمكن أن يحدث هذا النوع من الأشياء. تمكنا من حل هذه المشكلة الصغيرة.. أحيانا يكون حل المشكلات جيدا ولكن ربما ليس بهذه الطريقة. تخطيت الحادثة وأصبحت خلفنا.. سنحاول القتال معا لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه الموسم المقبل".

وتابع "أنا في إجازة مع العائلة. لقد كان موسما معقدا للغاية، لقد حدث ذلك. لم تكن مفاجأة، كنت أتوقع أن تكون الأمور معقدة بعض الشيء.. وهذا أمر عادي.. أحب التحديات، وبايرن يمثل تحديا كبيرا.. الأمر متروك لي لأفعل كل شيء لمواجهة هذا التحدي".

وختم "إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأعود إلى بايرن ميونخ".

وزعمت تقارير إعلامية مؤخرا أن ماني لن يكمل عقده مع الفريق البافاري الذي يمتد حتى العام 2025 في ظل تلقيه عروضا مغرية من الدوري السعودي.

ولكن مدربه في منتخب السنغال، أليو سيسيه، دحض كل الإشاعات بشأن احتمال رحيل ماني عن بايرن هذا الصيف، وأكد أن نجم "أسود التيرانغا" سيستمر مع الفريق البافاري حتى نهاية عقده، ولا توجد أي نية لدى اللاعب بالرحيل.

المصدر: ميرور