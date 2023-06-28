آخر التطورات الصحية لحارس باريس سان جيرمان

أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس الأربعاء، أن الإسباني سيرخيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي واع، ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من الغيبوبة.

وتم نقل الحارس الثاني في سان جيرمان (29 عاما) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان في إسبانيا في أواخر مايو الماضي.

وعانى ريكو من إصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة في مستشفى في إشبيلية، لكن زوجته ألبا سيلفا قالت الاثنين إنه تمكن من التعرف على أسرته ونطق أسمائهم.

وقالت الأسبوع الماضي إنه استفاق من غيبوبته و"الحقيقة هي أننا نستطيع أن نرى النور بالفعل".

وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جيرمان بصفقة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.

المصدر: أ ف ب