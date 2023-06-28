بايرن ميونخ ينهي صفقته الجدلية مع الخطوط الجوية القطرية

أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء أنه قرر عدم تجديد عقد رعايته مع الخطوط الجوية القطرية الذي تسبب بجدل منذ فترة طويلة، بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.

وفي بيان مشترك قال الجانبان إن العقد سينتهي "باتفاق متبادل" في 30 يونيو بعد شراكة استمرت خمس سنوات.

وأضاف "العلاقات التي تمكن نادي بايرن ميونخ من تكوينها مع جماهيره في العالم العربي من خلال الخطوط الجوية القطرية ستظل قائمة".

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لبايرن، يان-كريستيان دريسن، إن الفريق والخطوط الجوية القطرية "عملا معا بنجاح وتعلما من بعضهما البعض".

ومن جهته، تمنى أكبر الباكر، المدير التنفيذي للخطوط القطرية "كل التوفيق في المستقبل" لبايرن مضيفا "إنه ناد كبير وقد استمتعنا بمبارياته بحماس وشغف".

وكان العملاق البافاري، وقع في العام 2018 على صفقة رعاية لمدة خمس سنوات مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة والتي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون يورو سنويا، وفق تقارير إعلامية.

وخلال الجمعية العمومية للنادي في 2021، حاول المشجعون المشمئزون فرض اقتراح يطالبون فيه بعدم تجديد الصفقة.

وتشير الجماهير إلى جمعيات حقوقية تتهم قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك الذين عملوا في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم 2022.

ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها في 2010 لتنظيم كأس العالم، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمال.

المصدر: أ ف ب