فيديو ملفت لنجم منتخب مصر بملابس الإحرام في السعودية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو ملفت لنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد النني وهو يؤدي مناسك الحج في السعودية.

المصري محمد النيني لاعب نادي أرسنال ، يبرد على الحجاج من حوله في مشعر عرفات أثناء اداءه لمناسك الحج ❤️

-#يوم_عرفةpic.twitter.com/y2E9MyCWoI — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) June 27, 2023

وظهر النني في الفيديو وهو يقف مع عدد من الحجاج ممسكا بزجاجة تحتوي على "مياه معطرة"، قائلا: "الدكاترة حبايبنا"، حيث يبدو من الفيديو أنهم مجموعة من أصدقاء نجم المنتخب المصري.

وتواجد النني وسط الحجيج في رصيف مزدلفة، لإتمام مناسك الحج بعد الوقف في عرفات، حيث تستقبل مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة، حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب الشمس.

المصدر: RT