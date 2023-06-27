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فيديو ملفت لنجم منتخب مصر بملابس الإحرام في السعودية

الرياضة

فيديو ملفت لنجم منتخب مصر بملابس الإحرام في السعودية
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو ملفت لنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد النني وهو يؤدي مناسك الحج في السعودية.

وظهر النني في الفيديو وهو يقف مع عدد من الحجاج ممسكا بزجاجة تحتوي على "مياه معطرة"، قائلا: "الدكاترة حبايبنا"، حيث يبدو من الفيديو أنهم مجموعة من أصدقاء نجم المنتخب المصري.

وتواجد النني وسط الحجيج في رصيف مزدلفة، لإتمام مناسك الحج بعد الوقف في عرفات، حيث تستقبل مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة، حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب الشمس.

المصدر: RT

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