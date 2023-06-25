بسبب محمد صلاح.. لاعب برازيلي في الدوري السعودي يتعرض لإحراج

اعترف البرازيلي إيدسون فيليبي لاعب نادي العدالة السعودي لكرة القدم، بأنه شعر بحالة كبيرة من الارتباك بسبب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن نادي العدالة مؤخرا، التعاقد مع ظهير أيسر سعودي يحمل نفس اسم النجم المصري محمد صلاح، ليثير حالة من الجدل بين رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قبل أن يتضح أنه ليس نجم "الريدز".

مرحـبا بالعـدلاوي الجـديد

لاعـب الظهــــــير الأيـســـر



🟥محـــمد صـلاح 🟦



🎗️#العدالةpic.twitter.com/5IMDpgIubr — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) June 18, 2023

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وقال إيدسون في تصريحات عبر "ESPN Brasil": "فيما يتعلق بخبر صلاح، اعتقدت في البداية أنه ملك ليفربول (لقب اللاعب هناك)، لكن اتضح أنه ليس كذلك، كنت آمل أن يكون هو هذا اللاعب".

وأشاد لاعب العدالة بمستوى كرة القدم العربية خلال الوقت الراهن، وقال "إنها تنمو كثيرا كل عام، وإذا جاء صلاح إلى الدوري السعودي، فلن يكون هناك أي شيء خارج هذا العالم".

ويرتبط النجم المصري محمد صلاح (30 عاما) بعقد مع نادي ليفربول بطل إنجلترا، يمتد حتى يونيو 2025، ويتجه اللاعب بدرجة أكبر للبقاء في ملعب "آنفيلد" حتى نهاية تعاقده مع "الريدز" على الأقل.

المصدر: وكالات