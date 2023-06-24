ميسي يكشف عن خلافه مع بعض جماهير باريس

كشف قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن شرخ في علاقته مع جزء كبير من جمهور ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة من مسيرته في باريس.

ورحل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ونشب الخلاف بين ميسي وجماهير باريس بعد خروج الفريق مبكرا من دوري أبطال أوروبا، وحمله جمهور النادي الدور الرئيسي في هذا الفشل.

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، "أعتقد أنه كان هناك شرخ في علاقتي بجزء كبير من جماهير باريس، بدون أن يكون في نيتي ذلك، ولكن حدث لي ما حدث من قبل مع مبابي ونيمار".

وتابع: "لكني أُفضل أن أبقى مع هؤلاء الذي احترموني كما فعلت أنا منذ وصولي للنادي”.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن تأثير فوز منتخب بلاده على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022، على علاقته بالباريسيين، بقوله: "كان يجب أن أعود للبلد التي لعبت ضدها في النهائي".

وواصل: "لكني وصلت بنفس الطريقة وكل شيء داخل النادي كان ذاته، لم يتغير شيء بالنسبة لي، على الرغم من أن الأمر شهد تغييرا بالنسبة للبعض".

وتطرق ميسي للحديث عن الإخفاق الأوروبي مع باريس، قائلا: "بوضوح كان لدينا هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكننا لم نحقق الأمر".

واتم ليونيل ميسي: "الإخفاق مثل لحظتي إحباط كبيرتين، خاصة أن اللقب هو ما يريده النادي".

المصدر: وكالات