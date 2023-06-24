ميسي يتلقى رسالة "عاطفية" من باريس سان جيرمان (فيديو)

هنأ نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، لاعبه السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعيد ميلاده السادس والثلاثين.

ورحل ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي، وانضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

عيد ميلاد سعيد، ليو! 🎂🔴🔵

pic.twitter.com/3AEV2HxD4p — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 24, 2023

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وبدأت مسيرة ليونيل ميسي في أوروبا منذ عام 2000 عندما انضم إلى صفوف ناشئي برشلونة، قادما من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وعاد "البرغوث" إلى أمريكا لكن عبر إنتر ميامي الذي سيصبح لاعبا رسمياً فيه اعتبارا من 1 يوليو 2023.

وكان ميسي قريبا من العودة لفريقه السابق برشلونة الإسباني، لكن عدم وجود عرض مرض من إدارة النادي الكتالوني للتعاقد معه حال دون الانتقال.

ورفض ميسي كذلك خلال تلك الفترة عرضا قدرت قيمته بمليار يورو من الهلال السعودي لمدة موسمين، حيث اختار اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفضيل عائلته لها على أموال "الزعيم".

المصدر: RT