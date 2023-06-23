بالفيديو.. طفلة تخطف الأنظار في موقف طريف مع الرئيس تبون في كأس الجزائر

خطفت طفلة صغيرة الأنظار في نهائي كأس الجمهورية بالجزائر، عندما أقدمت على تقبيل رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مباراة جمعية أولمبي الشلف، وشباب بلوزداد.

وقام تبون بتسليم كأس الجزائر للموسم 2022-2023 لفريق جمعية أولمبي الشلف، الذي حسم اللقب على حساب شباب بلوزداد في نهائي النسخة الـ56، بعد فوزه بنتيجة 2-1.

وخلال تتويج الفريق الفائز قامت ابنة لاعب جمعية الشلف أحميدة زناسي، بتقبيل رأس الرئيس الجزائري فيما بادرها الرئيس الجزائري بتقبيلها في لقطة عفوية تم تناقلها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسيشارك جمعية الشلف، في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بشكل رسمي في العام المقبل 2024.

وسبق لفريق جمعية الشلف، التتويج بكأس الجزائر في عام 2005، على حساب وفاق سطيف بنتيجة 1-0.

المصدر: "وسائل إعلام"