اختر أجمل هدف في تصفيات يورو 2024 (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، في الجولة الرابعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يويور 2024" في ألمانيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو يتضمن أربعة أهداف لاختيار الأفضل من بينها، وهي:

هدف لاعب خط الوسط الألباني كريستيان أصلاني في مرمى منتخب جزر فاروه (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء، ضمن المجموعة السادسة لتصفيات "يورو 2024".

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وهدف الإنجليزي بوكايو ساكا، الذي سجل أول "هاتريك" في تاريخه مع منتخب "الأسود الثلاثة"، في مرمى ضيفه المقدوني الشمالي (7-0) مساء الاثنين الماضي، على ملعب "لأولد ترافورد" بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة (C).

وهدف لاعب خط الوسط التركي أردا جولر في مرمى مضيفه الويلزي (2-0) في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جمعهما الاثنين الماضي، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).

وهدف المهاجم الهنغاري رونالد سالاي الذي أحرزه في مرمى ضيفه الليتواني (2-0) في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة (G) لتصفيات "يورو 2024".

المصدر: "twitter/EURO2024"