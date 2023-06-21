ليلة تاريخية.. طفل يهرب من الشرطة ويرتمي في حضن رونالدو (فيديو)

خطف طفل "محظوظ" الأضواء في ليلة تاريخية، أثناء احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمباراته الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده وفوزه على مضيفه الآيسلندي، مساء أمس الثلاثاء.

ونجح طفل يرتدي قميصا عليه صورة كريستيانو رونالدو، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، في الدخول إلى أرضية الملعب ومراوغة رجال حفظ الأمن إلى غاية الوصول إلى الأسطورة رونالدو، أين حظي بفرصة التقاط صورة "سيلفي" مع النجم البرتغالي، لتخلد تلك الليلة التاريخية.

چی کاردانەوەیەک، چی گەورەییەک لە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ 😱❤️



Cristiano #Ronaldo with a fan pic.twitter.com/FndudK2Cjb — Yariga.Net (@Yariga) June 20, 2023

Cristiano stops the security guard to allow a young fan to take picture with him pic.twitter.com/KmF4YKStHx — kuna (@UtdKuna) June 20, 2023

وقاد كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي للفوزعلى نظيره الآيسلندي بهدف وحيد، أحرزه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

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ودخل كريستيانو رونالدو (38 عاما) موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بعد 19 عاما و304 أيام على ظهوره الأول في عام 2003، عندما كان في سن الـ18 عاما و6 أشهر و15 يوما، حيث حصل على تكريم خاص من ممثلي "غينيس" قبل صافرة انطلاق المباراة اليوبيلية رقم 200 للنجم البرتغالي.

وعزز رونالدو رقمه القياسي كأفضل هداف أيضا على صعيد منتخبات كرة القدم في التاريخ برصيد 123 هدفا.

المصدر: RT