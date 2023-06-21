اتفاق نهائي.. زياش لمزاملة رونالدو

توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى "العالمي" هذا الصيف.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦



Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.



Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.



Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

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وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".

وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدا حتى 2026".

وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".

وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.

المصدر: twitter.com/FabrizioRomano