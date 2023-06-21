كشف أسباب رفض ستيفن جيرارد عرض الاتفاق السعودي

فاجأ المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد الجميع بتغيير رأيه بشأن عرض الاتفاق، بعد زيارته الأخيرة للسعودية وتصريحه لوسائل الإعلام "لن أدرب أي فريق سعودي" .

ونشرت الصحف السعودية والإنجليزية صورا لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع يونيو، وتحديدا إلى مدينة الدمام الشرقية معقل نادي الاتفاق، حيث ذكرت تقارير أن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل، قبل أن يعلن رفضه.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنها تواصلت مع إدارة الاتفاق، والتي أكدت من جانبها أن جيرارد لم يرفض العرض بشكل مباشر.

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وأوضحت إدارة النادي السعودي أن هدف جيرارد من وراء هذا الرفض هو رفع العرض المالي المقدم له، لإغرائه أكثر بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ إقالته من رأس الإدارة الفنية لأستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي.



وكان جيرارد البالغ 43 عاما والذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين، حيث استلم الإشراف على رينجرز الإسكتلندي، وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.



وانتقل إلى أستون فيلا في نوفمبر 2021، وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات، فاز خلالها في 13 فقط، وتعادل في 8، فيما خسر 19 لقاء.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"