مفاجأة.. البرازيل تنهزم برباعية أمام منتخب إفريقي

مني المنتخب البرازيلي بهزيمة مؤثرة أمام نظيره السنغالي بهدفين مقابل أربعة، في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ووضع البرازيلي لوكاس باكيتا "السيليساو" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق صفارة البداية، فيما رد المهاجم السنغالي، حبيب ديالو، بهدف التعادل بحلول الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وتقدم منتخب السنغال بهدف جاء بـ"نيران صديقة"، حيث سجله المدافع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 52 خطأ في مرماه، ليعزز المهاجم، ساديو ماني، تقدم منتخب "أسود التيرانغا" بإحراز الهدف الثالث له في الدقيقة 55.

وعاد ماركينيوس وسجل الهدف الشخصي الثاني له، لمنتخب بلاده هذه المرة، بحلول الدقيقة 58، في حين وقع ساديو ماني على الهدف الشخصي الثاني والرابع لبلاده، من ركلة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: RT