 
مباشر

شاهد.. تكريم الأسطورة رونالدو  

الرياضة

شاهد.. تكريم الأسطورة رونالدو  
AP /Brynjar Gunnarsson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjjc

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مباراة دولية، خلال مسيرته الاحترافية.

وتم تكريم رونالدو قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الآيسلندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم والأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

إقرأ المزيد
"لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تلاحقني".. رونالدو على عتبة إنجاز تاريخي!
إقرأ المزيد
رونالدو على بعد ساعة من إنجاز تاريخي!
رونالدو على بعد ساعة من إنجاز تاريخي!

كما يعتبر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الهداف التاريخي على الصعيد الدولي أيضا، بتسجيله 122 هدفا خلال 199 مباراة، حتى الآن.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا