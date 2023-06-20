شاهد.. تكريم الأسطورة رونالدو  

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مباراة دولية، خلال مسيرته الاحترافية.

وتم تكريم رونالدو قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الآيسلندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم والأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

¡Otro récord para Cristiano Ronaldo! 🙌



El portugués es el primer futbolista en la historia en llegar a 2⃣0⃣0⃣ partidos disputados con su país 🇵🇹 pic.twitter.com/RT2SXiLgJf — GOAL en español (@Goal_en_espanol) June 20, 2023

لم يبقي شيء لم يحطمه ، حتى موسوعة غينيس للأرقام القياسية سوف يحطمها ، يفعل اشياء لا يصدقها العقل البشري وحتى وهو عمره 38 عام ، لكن لا استغراب هو الأفضل على الإطلاق ، هو كريستيانو رونالدو 🐐👑.pic.twitter.com/LBWH2bBbV3 — عمر⓮|㉟OMAR (@omk9c7) June 20, 2023

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كما يعتبر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الهداف التاريخي على الصعيد الدولي أيضا، بتسجيله 122 هدفا خلال 199 مباراة، حتى الآن.

المصدر: RT