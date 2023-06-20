إنجاز غير مسبوق لمبابي يهزم به أساطير فرنسا

حفر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اسمه من ذهب بعد أن حقق إنجازا استثنائيا بقميص منتخب بلاده.

وسجل مبابي هدف فوز الديوك أمام اليونان، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) مساء أمس الاثنين، فرفع صاحب الـ24 عاما، رصيده إلى 40 هدفا في 70 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن نجم بي إس جي بات خامس لاعب يحقق هذا المعدل التهديفي في تاريخ منتخب فرنسا.

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وأضافت: "لكن مبابي، أول لاعب يصل إلى 40 هدفا قبل بلوغه 30 عاما، حيث يبلغ حاليا 24 عاما و5 أشهر و30 يوما".



ويحمل كيليان مبابي شارة قيادة منتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) علما بأنه بدأ مسيرته الدولية في عام 2017.



وتوج مبابي مع منتخب فرنسا بلقبي كأس العالم 2018 وكأس دوري الأمم الأوروبية في 2021.

المصدر: "وكالات"