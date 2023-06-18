دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تحرز اللقب على حساب كرواتيا

توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية في روتردام أمس الأحد.

وانتهى الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليحتكما لركلات الترجيح، حيث تألق أوناي سيمون، حارس مرمى إسبانيا، وصد ركلتين ترجيحيتين ليمنح منتخب "لاروخا" لقبه الأول في المسابقة.

ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا بشكل عام منذ تتويجها بكأس أوروبا عام 2012.

وقد كانت النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية من نصيب البرتغال على حساب هولندا بنتيجة 1-0 في موسم 2018-2019، في حين هزمت فرنسا إسبانيا بنتيجة 2-1 في النسخة الثانية من موسم 2020-2021.

المصدر: RT