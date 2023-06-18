منتخب مصر يهزم جنوب السودان بثلاثية نظيفة (فيديو)

هزم منتخب مصر لكرة القدم جنوب السودان بثلاثية دون رد، في مباراة ودية جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل ثلاثية الفراعنة كل من مصطفى فتحي ومحمود كهربا ومحمود حسن تريزيغيه، في الدقائق 18 و44 و72 على التوالي.

أهداف فوز مصر على جنوب السودان بثلاثية دون مقابل ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/SubrPYwYB2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 18, 2023

وهذه المواجهة هي الأولى تاريخيا بين منتخبي مصر وجنوب السودان.

وكان مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، قد قرر عقب فوز "الفراعنة" على غينيا 2-1 ليضمنوا تأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، استبعاد ستة لاعبين من خوض لقاء جنوب السودان لإراحتهم، حيث كان على رأسهم نجم نادي ليفربول، محمد صلاح.

المصدر: RT