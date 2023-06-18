التشكيلة الأساسية لمقابلة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن مدربا المنتخبين الإسباني والكرواتي عن تشكيلتيهما لخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم الأحد، في روتردام ضمن نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقرر مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: بيريسيتش، إيرليتش، سوتالو، ويورانوفيتش.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ولوكا مودريتش.

الهجوم: ماريو باساليتش، لوكا إيفانوسيتش، وأندري كراماريتش.

أما المدير الفني الإسباني لويس دي لا فوينتي، فسيعتمد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: خيسوس نافاس، روبين لي نورماند، لابورت، وجوردي ألبا.

الوسط: رودريغو، فابيان رويز، وغافي.

الهجوم: يريمي بينو، ماركو أسينسيو، وموراتا.

ويتطلع منتخب كرواتيا بقيادة نجمه المخضرم لوكا مودريتش إلى إحراز أول لقب في تاريخه، ويحفظ ابن السابعة والثلاثين لاعبي منتخب إسبانيا عن ظهر قلب، بعد حمله ألوان عملاق العاصمة ريال مدريد منذ 2012.

في المقابل، يأمل منتخب إسبانيا باستعادة ثقافة الفوز بالألقاب، حيث تعرض "لاروخا" لانتكاسة تلو الأخرى منذ تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا في العام 2012.

المصدر: RT