تصفيات أمم إفريقيا.. الجزائر تهزم أوغندا وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة

فاز منتخب الجزائر اليوم الأحد، على نظيره الأوغندي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتكفل محمد الأمين عمورة بتسجيل هدفي "محاربي الصحراء" في الدقيقتين 42 و67، فيما وقّع فهد بايو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 88.

وحقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة (خمسة انتصارات في خمس مباريات)، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول للمجموعة السادسة، تليه تانزانيا بـ7 نقاط، ثم أوغندا بـ4 نقاط، فجنوب السودان بـ3 نقاط.

وكان المنتخب الجزائري ضمن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا من الجولة السابقة، حيث بلغت الجزائر نهائيات أمم إفريقيا للمرة العشرين في تاريخها.

المصدر: RT