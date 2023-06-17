أول تعليق للركراكي بعد سقوط المغرب أمام جنوب إفريقيا

كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أنه توقع صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا التي خسرها "أسود الأطلس" 1-2 يوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "قلت قبل السفر لجنوب إفريقيا إن كل المنتخبات تريد الفوز علينا.. الخصم أبلى البلاء الحسن ولعب بطريقة جيدة".

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وأضاف: "ارتكبنا عدة أخطاء في بداية المباراة.. وأجريت عدة تغييرات في الشوط الثاني من أجل العودة".

وتابع: "الهدف المبكر أعطى الثقة لجنوب إفريقيا، لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل، وكانت لدينا بعض الفرص لم نستغلها، لكنني راض عن أداء بعض اللاعبين ومحبط من مستوى آخرين".

وأردف المدرب المغربي: "المنافسة في القارة الإفريقية مختلفة، لقد تعلمنا كثيرا من هذه المباراة، خاصة أنني أعطيت الفرصة لمجموعة من اللاعبين للوقوف على مستواهم، لكن يجب علينا التعافي سريعا بعد هذه المباراة".

وختم: "لا تأثير للنتيجة على المشوار بعد ضمان التأهل لكأس أمم إفريقيا، لذلك لست حزينا، لأننا تلقينا درسا جديدا كنا بحاجة إليه".

وكانت هذه المواجهة مباراة تحصيل حاصل حيث أن المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي ضمنا في الجولات الماضية التأهل عن المجموعة الـ11 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعتبر خسارة اليوم هي الأولى لرجال المدرب وليد الركراكي منذ تألقهم في مونديال "قطر 2022" واحتلالهم المركز الرابع.

المصدر: وكالات