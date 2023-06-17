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جنوب إفريقيا تلحق بالمغرب الهزيمة الأولى منذ مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

جنوب إفريقيا تلحق بالمغرب الهزيمة الأولى منذ مونديال قطر (فيديو)
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تعرض المنتخب المغربي لهزيمة مفاجئة على يد مضيفه الجنوب إفريقي 1-2، في مباراة جمعتهما يوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ولم ينتظر منتخب جنوب إفريقيا طويلا، عندما مرر بيرسي تاو كرة في منطقة الجزاء، وكانت الكرة سهلة للحارس المغربي منير المحمدي، لكنه لم يتحكم فيها ودخلت المرمى في الدقيقة الخامسة. 

وفي الشوط الثاني، سجل زاخيلي ليباسا هدف جنوب إفريقيا الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يسجل حكيم زياش هدف المغرب الوحيد في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة بيسراه.

وكانت هذه المواجهة مباراة تحصيل حاصل حيث أن المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي ضمنا في الجولات الماضية التأهل عن المجموعة الـ11 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتضم المجموعة الـ11 ثلاث منتخبات فقط، وهم: جنوب إفريقيا، المغرب، ليبيريا، ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا الآن ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب المغرب برصيد ست نقاط، وأخيرا منتخب ليبيريا برصيد نقطة.

وسيكون بمقدور المنتخب المغربي استعادة صدارة المجموعة عندما يواجه نظيره الليبيري في الجولة الأخيرة في سبتمبر المقبل.

وتعتبر خسارة المغرب من جنوب إفريقيا هي الأولى لرجال المدرب وليد الركراكي منذ تألقهم في مونديال "قطر 2022" واحتلالهم المركز الرابع.

وبعد المونديال القطري الذي أقيم في نهاية العام الماضي، خاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات ودية حيث تغلب على البرازيل بنتيجة 2-1، وتعادل بدون أهداف مع البيرو والرأس الأخضر.

المصدر: RT

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