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مباراة الولايات المتحدة والمكسيك تتحول إلى "حلبة المصارعة" (فيديو)

الرياضة

مباراة الولايات المتحدة والمكسيك تتحول إلى
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شهدت مباراة الولايات المتحدة والمكسيك في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف اشتباكات بين اللاعبين في فترات متقطعة من اللقاء، لتتحول المواجهة إلى ما يشبه "حلبة المصارعة".

وفي المباراة التي استضافها ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس أمس الجمعة، اضطر الحكم لإخراج أربع بطاقات حمراء، إذ طرد في الاشتباك الأول المكسيكي سيزار مونتيس في الدقيقة 69، بعدها بدقيقتين طرد الأمريكي ويستون ماكيني الذي ذهب لاستفزاز الجمهور المكسيكي بتقبيل الشعار على قميصه الممزق.

وفي دقائق المباراة الأخيرة، طرد الحكم، الأمريكي سيرجينو ديست والمكسيكي غيراردو أورتيغا لاشتباكهما.

وأحرز كريستيان بوليسيتش هدفين وسجل ريكاردو بيبي هدفا في مباراة قوية، ليمنحا الولايات المتحدة الفوز بثلاثية دون رد والتأهل لنهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وتختتم بطولة دوري أمم الكونكاكاف بعد غد الاثنين في لاس فيغاس، حيث تقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة وكندا، ومباراة تحديد المركز الثالث بين المكسيك وبنما.

المصدر: وكالات

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