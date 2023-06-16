روما يربط لاعبه سمولينغ بعقد جديد

مدد نادي روما الإيطالي لكرة القدم عقد مدافعه الإنجليزي المخضرم كريس سمولينغ لعامين إضافيين، اليوم الجمعة.

وانضم ابن الـ33 عاما إلى روما في 2019 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة قبل أن يثبّت عقده في 2020، علما بأن آخر مبارياته الدولية الـ31 خاضها في 2017.

وقال قلب الدفاع الفارع الطول لموقع نادي روما الرسمي "كان خيار البقاء مع روما سهلا بالنسبة لي".

وتابع سمولينغ الذي دافع أيضا عن ألوان فولهام الإنجليزي بين 2008 و2010 "أقدم هنا أفضل المستويات في مسيرتي الكروية، وشعرنا عائلتي وأنا بالترحيب منذ اليوم الأول في هذه المدينة الرائعة. هذا النادي يتقدم على جميع الصعد".

وخاض سمولينغ 143 مباراة مع روما، أحرز معه لقب كونفرنس ليغ الأوروبي في موسم 2022 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما حل معه في مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلف إشبيلية الإسباني.

المصدر: وكالات