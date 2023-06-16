رافينيا يعلن بشكل نهائي موقفه من الاستمرار مع برشلونة

أعلن الجناح البرازيلي الدولي رافينيا بشكل نهائي عن قراره البقاء في برشلونة الموسم القادم، مكذبا كل الإشاعات التي ربطته بالرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وانضم رافينيا لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليدز يونايتد مقابل 70 مليون يورو، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه، وظهرت بعض الأنباء حول رغبة الرئيس جوان لابورتا في بيعه هذا الصيف لإنعاش خزينة النادي.

ولكن رافينيا دحض هذه الإشاعات وقال في مقابلة مع "del Deportista": "سأستمر في برشلونة الموسم المقبل والموسم التالي له، لدي سنوات عديدة في عقدي وأتمنى أن أستمر حتى نهاية هذا العقد".

وأضاف: "أحب برشلونة كمدينة وأي شخص برازيلي يشعر بسعادة هائلة هنا".

وتابع: "الأشهر الستة الأولى لي في برشلونة كانت صعبة للغاية لأن أهدافي لم تكن كثيرة وكذلك تمريراتي الحاسمة ولم يكن لي دور مباشر مع الفريق، ولكن بعدها بدأت في التأقلم بشكل أفضل، والآن أتطلع للموسم المقبل الذي نخوضه وهدفنا الأول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن رافينيا البالغ من العمر 26 عاما نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 12 هدفا آخر في 50 مباراة خاضها مع برشلونة بكل البطولات خلال الموسم المنصرم.

المصدر: goal.com