ميسي يكشف سبب عدم اعتزاله بعد مونديال 2022

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، أنقذه من إنهاء مسيرته الدولية.

وقال ميسي في تصريح لشبكة "ESPN" الرياضية عقب المباراة الودية التي جمعت بين الأرجنتين وأستراليا (2-0) يوم الخميس في العاصمة الصينية بكين: "لقد استمتعت بكأس العالم الأخيرة بطريقة غير مسبوقة".

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وأضاف "لأكون صادقا، لو لم نحقق كأس العالم، لما كنت في المنتخب الوطني حتى الآن".

وتابع "أما اليوم لا يمكنني ترك المنتخب الأرجنتيني، بل يجب الاستمتاع بكل لحظة معه".

ونوه "رسالتي للأجيال الجديدة التي دعمتني كثيرا، أنه يجب عليك المحاولة دائما مهما كانت العقبات التي تواجهك".

وشدد "أريدهم أن يتذكروني كإنسان عادي وطبيعي، بخلاف كوني لاعب كرة قدم".

وأكد "من الصعب مواصلة العطاء في الملعب، سنخوض مباريات في تصفيات كأس العالم (2026) وكوبا أمريكا، ومن المبكر الحديث عن مونديال 2026".

وواصل ميسي "في المنتخب نبحث عن الاستمتاع في كل يوم. خلال آخر عامين كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنه لم يكن كما كنت أتمنى".

وأتم "أريد التفكير فقط فيما هو آت، الآن تبدأ دورة جديدة، ويجب أن نستمتع بكل تجمع للمنتخب".

ويستعد ميسي لمغامرة جديدة في مشواره بعد رحيله عن باريس سان جيرمان من أجل الانضمام إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

المصدر: وكالات