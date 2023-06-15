بيلينغهام يكشف سبب اختياره ارتداء "رقم زيدان" في ريال مدريد

قال لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام المنتقل حديثا إلى ريال مدريد، إنه سيرتدي القميص رقم 5 تكريما لنجم النادي الملكي ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وأنهى بيلينغهام (19 عاما) صفقة انتقاله إلى مدريد من بوروسيا دورتموند الألماني أمس الأربعاء مقابل 103 ملايين يورو، إضافة إلى أكثر من 30 بالمئة من المكافآت، بموجب عقد مدته ست سنوات.

وتحدث بيلينغهام إلى جانب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خلال حفل تقديمه أمام الصحفيين الخميس في العاصمة الإسبانية، شارحا سبب اختياره القميص الرقم 5، علما بأن المدافع الألماني لريال مدريد أنتونيو روديغر يرتدي حاليا الرقم 22 الذي ارتداه بيلينغهام خلال مسيرته.

وقال بيلينغهام: "صرحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزين الدين زيدان، والإرث الذي تركه في النادي (ريال مدريد) بهذا الرقم. أحاول فقط أن أكون جود، لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته".

وأضاف "الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري".

وأردف بيلينغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر في 29 الشهر الحالي إن ارتداء قميص زيدان لا يعني أنه كان يحاول محاكاة "مايسترو" خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب لريال مدريد.

وتابع "يشكل قميص (مدريد) بحد ذاته ضغطا كافيا.. بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم" و"ربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلا من محاولة الوصول إليه".

وبدأ الدولي الإنجليزي الذي تألق في مونديال قطر الشتاء الماضي، مسيرته في سن الـ16 عاما في برمنغهام سيتي الذي قرر سحب قميصه بعد انتقاله إلى دورتموند في عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

واختير بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم بعدما كاد يقود فريقه دورتموند للفوز باللقب الذي عانده في المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف عن العملاق بايرن ميونخ.

المصدر: أ ف ب