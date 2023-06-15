موقف رائع بين مودريتش وصحفي شكك في عمره

كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا بعد مباراة منتخب بلاده أمام هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عن سر أدائه القوي رغم بلوغه الـ37 من عمره.

وقدم لوكا مودريتش أداء مذهلا، لدرجة أن أحد الصحفيين لم يقتنع أن قائد كرواتيا يبلغ من العمر 37 عاما.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 بعد الفوز على منتخب هولندا في عقر داره بنتيجة 4-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في لقاء كان مودريتش بطله الأول، وحصل على جائزة رجل المباراة.

🇭🇷 Luka Modrić vs Netherlands pic.twitter.com/svzXcjAmqk — E (@EleModric10) June 14, 2023

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وتحدث مودريتش في تصريحات لشبكة NOS الهولندية بعد المباراة عن أحداثها واستحقاق كرواتيا للفوز كما هو متوقع، لكن ما لم يكن متوقعا أن يسأل نجم ريال مدريد من المراسل عن عمره.

المراسل قال لمودريتش: "هل يمكنك أن تظهر لنا جواز سفرك وتؤكد أنك تبلغ من العمر 37 عاما؟، الأمر لا يصدق خاصة مع استمرارك في الملعب لحوالي 120 دقيقة".

ليرد قائد كرواتيا ضاحكا: "نعم يمكنك أن ترى جواز سفري، سأجعلك تشاهده لاحقا، لكن ماذا يمكن أن أقول، الجماهير تمنحني الكثير من الحب، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي، ومن دواعي سروري أن أواصل اللعب".

ويمارس ريال مدريد ضغوطا على نجمه مودريتش من أجل اعتزال اللعب دوليا لتوفير جهده لاستكمال مسيرته مع النادي الذي قدم له عرضا بتجديد عقده لموسم إضافي.

المصدر: "وكالات"