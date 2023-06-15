الدوري الإنجليزي يفتتح بقمة مبكرة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، النقاب عن جدول مباريات البريميرليغ في موسمه الجديد 2023-2024، ومن بينهم مباريات ليفربول بالكامل في النسخة المقبلة من المسابقة.

ويبدأ الموسم الجديد من البريمييرليغ في 11 أغسطس المقبل، بلقاء بين مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على بيرنلي الصاعد حديثا من الدرجة الثانية.



وستكون هذه المواجهة بين بيب غوارديولا مدرب السيتي وأحد تلاميذه، فنسنت كومباني، مدرب بيرنلي، وقائد مانشستر سيتي السابق.



في اليوم التالي سيلعب أرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث ضد وستهام يونايتد، برايتون ضد لوتون، إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا.

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وستشهد الجولة الأولى قمة مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول يوم 13 أغسطس بينما سيلعب برينتفورد ضد توتنهام.



وتختتم الجولة الأولى يوم 14 أغسطس بلقاء بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، في ملعب أولد ترافورد.



وأوضحت الرابطة أن منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي تختتم بإقامة الجولة 38 يوم 19 مايو 2024.

المصدر: "وكالات"