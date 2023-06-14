الاتحاد السوري يقرر حل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد الخروج من بطولة غرب آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الأربعاء، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الهولندي مارك فوته وذلك بعد أن ودع منتخب سوريا بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما من الدور الأول.

وخرج المنتخب الأولمبي السوري من البطولة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين، الأولى كانت أمام

فلسطين بنتيجة 0-2 والثانية أمام إيران اليوم بنتيجة 1-3.

وعقب الخسارة أمام إيران أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا أعلن فيه إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الهولندي مارك فوته.

وأشار البيان إلى أن فوته سيبقى متواجدا كمدير فني للاتحاد السوري ليعمل مسؤولا عن تطوير الفئات العمرية حتى نهاية عقده.

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن جهاز فني وطني جديد للمنتخب الأولمبي خلال اليومين القادمين.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم