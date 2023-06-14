كرواتيا تهزم هولندا وتصعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهلت كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها على هولندا 4-2، في مباراة ماراثونية بنصف النهائي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 لتمتد لشوطين إضافيين.

وتناوب على تسجيل رباعية كرواتيا كل من أندريه كراماريتش (ركلة جزاء)، ماريو باساليتش، برونو بيتكوفيتش ولوكا مودريتش (ركلة جزاء) في الدقائق 55، 72، 98 و117 تواليا، فيما أحرز ثنائية هولندا دونيل مالين ونوا لانغ في الدقيقتين 34 و"90+6".

وينتظر المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا، والتي ستقام غدا الخميس.

المصدر: RT