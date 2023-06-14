بونو يكشف سر ركلات الترجيح في لقاء المغرب وإسبانيا بمونديال قطر (فيديو)

كشف الحارس المغربي ياسين بونو الذي تألق بشكل لافت في مونديال "قطر 2022" وقاد "أسود الأطلس" للدور نصف النهائي، عن كواليس ركلات الترجيح في مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن النهائي.

وكان "أسود الأطلس" قد فرضوا التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في القمة التي احتضنها "استاد المدينة التعليمية" في الريان.

وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، فأضاعت إسبانيا 3، بينما سجل المغرب 3، باستثناء تلك التي أهدرها بدر بانون.

وسجل للمغرب كل من عبد الحميد صابيري، وحكيم زياش، وأشرف حكيمي، في حين رد القائم ركلة الإسباني سرابيا قبل أن يتعملق بونو أمام كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس.

وقال بونو في مداخلة له في الفيلم الوثائق "حالمون" الذي تبثه قناة الرياضية المغربية "تحدثت مع حارس المرمى الإسباني أوناي سيمون قبل ركلات الترجيح، كانت لديه قائمة تحدد أين سيسدد لاعبو منتخب المغرب".

وأضاف: "قال لي سيمون سأترك الورقة خلف المرمى. لا تلمسها".

وأكد بونو: "قلت له، لا تقلق، لن ألمسها. ولكن عليك أن تخفيها بشكل جيد".

إلا أن رؤية القائمة بين يدي سيمون جعلت بونو مدركا لتحضيرات الحارس الإسباني، مما دفعه إلى تنبيه زملائه في صفوف "أسود الأطلس".

وأوضح الحارس المغربي "حينما تقدم عبد الحميد صابيري لتنفيذ ركلة الجزاء، أخبرته بأن يغير الموضع الذي سيسدد فيه من المرمى".

وواصل بونو متحدثا عن زميله "لقد أومأ لي (صابيري) برأسه، نظر في اتجاه معين، ثم سدد الكرة في الاتجاه المقابل. وسجل ركلة الترجيح تلك".

وبلغ المغرب الدور ربع النهائي لمونديال قطر، حيث أطاح بالبرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 1-0، لكن مشوار "أسود الأطلس" توقف عند الدور نصف النهائي بخسارتهم أمام فرنسا.

المصدر: "الرياضية" + RT