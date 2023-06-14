قرار مفاجئ من موسيماني بشأن مصيره مع الأهلي السعودي

قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فسخ عقده مع النادي الأهلي السعودي، بعد أسابيع قليلة من فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم (الدرجة الثانية عمليا).

ونجح موسيماني في إعادة الأهلي إلى دوري "روشن" وتوج نهاية الشهر الماضي، بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي، إذ أن الموسم الجاري شهد المشاركة الأولى له في هذه الدرجة لأول مرة في تاريخه.

ووقع المدرب الجنوب إفريقي على عقد مدته موسم واحد فقط مع الأهلي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر حال الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لشبكة "SABC Sport" الجنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، عاد بيتسو موسيماني، بعدما قام بإنهاء عقده مع النادي الأهلي بشكل رسمي.

وأضحت الشبكة الجنوب إفريقية، أن موسيماني، أرسل من خلال ممثليه القانونيين خطابا قبل 15 يوما يبلغ إدارة وليد معاذ في الأهلي، بنية المدرب الجنوب إفريقي بإنهاء العقد.

وأشارت الشبكة أن إنهاء التعاقد من طرف موسيماني، بناء على عدم تسديد الأجور لأكثر من شهرين حسب ما هو مدون بالعقد المبرم مع إدارة النادي السعودي، كما أرسل المدرب الجنوب إفريقي خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتوضيح صحة موقفه.

وتوضح لوائح هيئة إدارة كرة القدم العالمية، أن اللاعب أو عضو الفريق الفني، الذي لم يتم دفع أجره خلال شهرين، يمكنه المضي قدما وإنهاء العقد.

وأضافت الشبكة الإعلامية الجنوب إفريقية، أن موسيماني يطالب الأهلي، بتسديد مستحقاته المالية هو وفريقه الفني، المكون من أربعة مدربين، بما في ذلك مساعده ماهير دافيدز ومحللي أداء المباريات موسى ماتلابا وكايل سولومون بالإضافة إلى المعد البدني كابيلو رانجواغا، ومن المتوقع أيضا أن تتضمن المبالغ المستحقة أيضا مكافآت الفوز في المباريات والفوز بالدوري .

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من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية، إلى أن راتب موسيماني وجهازه المعاون لا يتجاوز المليون دولار في الموسم الواحد، بحيث يتقاضى 800 ألف دولار سنويا، و66 ألف دولار شهريا، ولكن المدرب الجنوب إفريقي لم يحظى بمستحقاته لآخر خمسة أشهر، حسب تصريحه.

كما أفادت تقارير إعلامية، أن قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها موسيماني بعد صعود الأهلي لدوري روشن، تقدر بقرابة الـ5 مليون دولار، بذلك قد يكون لموسيماني ما يفوق 19 مليون ريال سعودي.

وتوج الراقي بلقب دوري يلو للدرجة الأولى موسم 2022-2023، بعدما تصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها خلال 34 مباراة، حقق الفوز في 21 وتعادل في تسعة وخسر أربعة.

المصدر: "وسائل إعلام"