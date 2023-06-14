رسميا.. ريال مدريد يضم "الجوهرة الإنجليزية" بيلينغهام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي، تعاقده مع الإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله التعاقد مع جود بيلينغهام في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على أن يقام حفل تقديمه ظهر غد الخميس.

وذكر النادي الألماني في بيان رسمي سابق أن الصفقة تمت مقابل 103 مليون يورو.

ووقع لاعب الوسط الإنجليزي، على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بعقد يمتد حتى 6 مواسم متتالية، أي حتى صيف 2029 المقبل مع الميرنغي.

إقرأ المزيد

وشارك بيلينغهام مع بوروسيا دروتموند خلال هذا الموسم في 42 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 7 مع "أسود فيستفاليا".

ونال اللاعب البالغ 19 عاما جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2023-2022، بعد أن قاد فريقه للمنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، قبل خسارته في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونخ.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك برصيده 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع اثنين.

المصدر: "وكالات"