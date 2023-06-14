إسبانيا تستفيد من راتب بنزيما في السعودية

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كريم بنزيما نجم الاتحاد سيخسر جزءا كبيرا من مرتبه مع النادي السعودي بسبب الضرائب الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من رحيل بنزيما عن ريال مدريد إلى الاتحاد، حيث لا توجد ضريبة على الدخل في السعودية، إلا أن النجم الفرنسي سيظل مطالبا بدفع سلسلة من الضرائب المرتبطة بإسبانيا.

وسيحصل بنزيما على حوالي 100 مليون يورو في الموسم الواحد مع عقد ممتد لموسمين، بالإضافة إلى 20 مليون يورو ليكون سفيرا لملف الترشيح السعودي لاستضافة كأس العالم 2030.

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وسيذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه بنزيما في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ "ضريبة الخروج"، وهي الضريبة التي تفرض بنسبة تتراوح بين 19 و 28% على الأرباح التي يحصل عليها من المشاركة في شركات للأشخاص الذين ينتقلون خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن قضوا ما لا يقل عن 10 من السنوات الـ 15 السابقة في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع اللاعب الفرنسي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه سيكون عليه أيضا دفع ضرائب إذا كان هناك أي دخل قيد السداد بعد انتقاله أو دخل يستمر في تلقيه من مصادر إسبانية بصفته غير مقيم في حالة الاحتفاظ بالأصول أو المساهمات في الشركات التي تمتلك ممتلكات في إسبانيا.

وستؤثر عليه أيضا ضريبة الثروة وضريبة التضامن على الثروات الكبيرة وبمعنى آخر، ستظل إسبانيا تحصل على حصة كبيرة من أرباح بنزيما.

يذكر أن النجم الفرنسي كان يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد.

المصدر: "goal"