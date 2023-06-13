نيمار يصف رحيل ميسي عن سان جيرمان بـ"الحلو والمر"

وصف النجم البرازيلي نيمار جونيور مشاعره بأنها "حلوة ومرة" بعد رحيل زميله وصديقه المقرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان وانضمامه لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وصدم ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، عالم كرة القدم بتأكيده الأربعاء الماضي على أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وأقام نيمار وميسي صداقة وطيدة خلال فترة وجودهما معا في العاصمة الفرنسية وقبلها في العاصمة الإسبانية برشلونة عندما دافعا سويا عن ألون النادي الكتالوني، لكنهما من المقرر أن يقضيا الموسم المقبل في قارتين منفصلتين.

وعن خطوة ميسي الجديدة علق نيمار قائلا: "أنا متأكد من أن ليو سيغير الدوري في الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أن الدوري الأمريكي سيصبح أكثر شعبية. لذلك يجب على الجميع الاستفادة والاستمتاع بمشاهدة ميسي وهو يلعب لأنه للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد."

وعلى المستوى الشخصي، اعترف نيمار أن الخطوة التي اتخذها ميسي تبدو "حلوة ومرة"، بالنظر إلى قوة الصداقة التي تجمعهما معا خلال مسيرتهما المليئة بالإنجازات.

وأضاف نيمار الذي يقضي إجازته في ميامي: "علمت أنه يريد المجيء إلى هنا (ميامي)، وتحدثنا عن ذلك. أخبرته أنه سيكون سعيدا جدا في المدينة، بسبب أسلوب الحياة وفرصة المجيء للعيش واللعب هنا في ميامي. سيكون الأمر جيدا للغاية ولكن من الواضح أن مشاعري عند رؤيته يغادر كانت بعض الشيء حلوة ومرة".

المصدر: ميرور