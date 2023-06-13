هل هي بداية النهاية؟!.. رونالدو يسجل أدنى سعر له منذ 2004

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاثنين، أدنى سعر له في سوق انتقالات اللاعبين، وهو أمر غير مسبوق منذ نحو 20 عاما مضت.

وسطع نجم المهاجم رونالدو بعمر الـ19 عاما في صيف 2004، خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي احتضنتها بلاده البرتغال.

وبلغ سعر رونالدو في سوق تحويلات اللاعبين 15 مليون يورو، وفقا لما نشره موقع "ترانسفرماركت" المختص في شؤون الانتقالات و"البورصة" الكروية، مساء الاثنين.

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ووفقا للمصدر، فإن أدنى سعر لابن جزيرة ماديرا البرتغالية يعود إلى سنة 2004، ويشير إلى مبلغ 18 مليون يورو.

أما الحد الأعلى، فوصلت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، وحدث ذلك ما بين صيفي 2014 و2015، والفصل ذاته من عام 2018.

وانتقل رونالدو البالغ 38 عاما في يناير الماضي إلى نادي النصر السعودي بعقد، تنقضي مدته في صيف 2025.

واحتل رونالدو المرتبة 38 بين اللاعبين البرتغاليين الأكثر قيمة والمرتبة 602 بين لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وإذا كان المبلغ المالي منطقيا إلى حد كبير، بالنظر إلى تقدم رونالدو في السن، فإنه من جهة أخرى، يمهد إلى بداية انهيار إحدى أكبر القلاع الكروية في النصف الأول للقرن الحادي والعشرين.

المصدر: "وسائل إعلام"