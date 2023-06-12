منتخب المغرب يكتفي بالتعادل مع الرأس الأخضر

تعادل المنتخب المغربي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر بدون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما يوم الاثنين، في العاصمة الرباط.

وبسط المنتخب المغربي سيطرته على جل أطوار المباراة وأتيحت للاعبيه عدة فرص لكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف.

وأجرى مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عدة تبديلات خلال المباراة وذلك لتجريب أكبر عدد من اللاعبين قبيل الاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة مضيفه الجنوب إفريقي، السبت المقبل، ضمن المجموعة 11 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024" علما بأن "أسود الأطلس" ضمنوا سلفا التأهل للبطولة القارية.

المصدر: RT