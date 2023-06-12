تشكيلة منتخب المغرب الأساسية لمواجهة الرأس الأخضر

يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب الرأس الأخضر، مساء يوم الاثنين، في مباراة ودية بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وقرر مدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي خوض المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: منير الكجوي

في الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - إسماعيل قندوس

في خط الوسط: سفيان أمرابط - حكيم زياش - عبد الحميد الصابيري - عمران لوزة - سفيان بوفال

في الهجوم - عبد الرزاق حمد الله.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، تبقى أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق، حيث سيسعى كل منتخب للظفر بالفوز وإظهار أداء قوي قبل المنافسات الرسمية.

المصدر: RT