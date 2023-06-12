نجم الوداد يثير غضب فوزي لقجع في مراسم تتويج الأهلي المصري (فيديو)

أثار لاعب الوداد البيضاوي، جلال الداودي، غضب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وذلك خلال حفل تسليم الميداليات بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد.

وبعد صعوده لمنصة التتويج وحصوله على الميدالية الفضية، ظهر الداودي في حالة قلق عندما مر أمام لقجع، وبادله التحية بشكل لم يعجب رئيس الاتحاد المغربي الذي قام بمعاتبة لاعب الوداد أمام الكاميرات.

فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مع جلال الداودي، لاعب الوداد الذي لم ينظر إليه أثناء تسلم الميدالياتpic.twitter.com/mfmpQ28uiO — رائد (@TheRa2ed) June 12, 2023

#فوزي_لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفعل على جلال الداودي لاعب #الوداد .. أثناء مراسم تسليم ميداليات المركز الثاني 🥈

ياترى بيقوله إيه ..؟ 🤔 #الاهلي_الوداد 🦅 pic.twitter.com/qT9B00HEsN — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 12, 2023

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات