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نجم الوداد يثير غضب فوزي لقجع في مراسم تتويج الأهلي المصري (فيديو)

الرياضة

نجم الوداد يثير غضب فوزي لقجع في مراسم تتويج الأهلي المصري (فيديو)
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أثار لاعب الوداد البيضاوي، جلال الداودي، غضب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وذلك خلال حفل تسليم الميداليات بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد.

وبعد صعوده لمنصة التتويج وحصوله على الميدالية الفضية، ظهر الداودي في حالة قلق عندما مر أمام لقجع، وبادله التحية بشكل لم يعجب رئيس الاتحاد المغربي الذي قام بمعاتبة لاعب الوداد أمام الكاميرات.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات

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