مباراة الوداد والأهلي.. أجواء صاخبة في مركب محمد الخامس (فيديو)

حضر جمهور غفير مباراة نادي الوداد الرياضي المغربي وضيفه الأهلي المصري مساء الأحد (1-1) في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وامتلأت مدرجات مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل ساعات من انطلاق المباراة، وتواجدت جماهير الوداد بأعداد كبيرة في المدرجات، ورسموا لوحات رائعة.

Tik Tak Tik Tak ⌛️🏆 #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/1zu0Q1cTVY — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023

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كما ظهرت جماهير الأهلي في مدرجات مركب محمد الخامس لمؤازرة "المارد الأحمر" الذي توج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي، ويثأر من الوداد الرياضي لخسارته أمامه في نهائي الموسم الماضي، من البطولة

المصدر: RT