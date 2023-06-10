عضلات محمد صلاح تثير "سخرية" نجوم ليفربول (صورة على البحر)

واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مشاركة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة خلال قضائه الإجازة الصيفية.

وعرض محمد صلاح عضلاته في آخر ظهور له اليوم السبت، عبر صورة نشرها على موقع "إنستغرام" وهو يقف على متن يخت في إحدى المدن الساحلية المصرية، ويبتسم ضاحكا.

instagram/mosalah

ولم يفوت زملاء صلاح في ليفربول الفرصة لمناوشة النجم المصري، حيث علق له أكثر من زميل على الصورة وتحديدا الإنجليزي، كورتس جونز، وحارس المرمى الألماني، أدريان ميغويل.

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وكتب جونز مازحا مع صلاح عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي "كنت أعرف أنك لن تأخذ وقتا طويلا قبل أن تنشر هذه الصورة"، مع تعبيرات وجه ضاحكة، في إشارة لاعتياد صلاح نشر صور لعضلاته.

بينما علق أدريان ميغويل، حارس المرمى البديل في ليفربول على صورة صلاح قائلا: "صورة مسروقة أم معروضة".

ونشر محمد صلاح في اليومين السابقين صورتين، الأولى من المطبخ وهو يقوم بتحضير أحد المشروبات الساخنة، والثانية وهو يلعب بالطاولة "النرد" على متن يخت.

المصدر: " instagram/mosalah"