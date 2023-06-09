مبيعات ضخمة لتذاكر كأس العالم للسيدات

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه تم بيع مليون و32 ألفا و884 تذكرة للنسخة الـ 9 من مونديال السيدات الذي ينطلق في 20 يوليو المقبل وتقام في أستراليا ونيوزيلندا.

ويتجاوز عدد التذاكر التي تم بيعها إجمالي تذاكر كأس العالم 2019 في فرنسا، مما يعني أن البطولة التي ستستضيفها أستراليا ونيوزيلندا تسير لتكون الحدث الرياضي النسائي الأكثر حضورا في التاريخ، وفقا لما جاء في بيان نشره "فيفا".

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ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 20 من الشهر المقبل في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند حيث تواجه نيوزيلندا منتخب النرويج بطل نسخة 1995.



ولاحقا في نفس اليوم تواجه أستراليا منتخب أيرلندا في ملعب "أستراليا" أكبر مقرات البطولة والواقع في سيدني.



وكان "فيفا" قرر في مطلع العام الجاري إقامة أولى مباريات منتخب أستراليا في ملعب "أستراليا" ليضمن إمكانية حضور أكثر من 100 ألف مشجع في أول أيام البطولة.

المصدر: "وكالات"